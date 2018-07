Gay pride sfida divieto a Istanbul

ISTANBUL, 1 LUG - La comunità Lgbt di Istanbul sfida il divieto e annuncia in un tweet che oggi pomeriggio sfilerà a piazza Taksim per il Gay Pride. Gli organizzatori riferiscono che il governatore ha vietato il corteo 'illegalmente' per il quarto anno consecutivo e che il bando viola la loro libertà di riunirsi. Dal 2015, il governatore cita motivi di sicurezza per spiegare il divieto, ma in precedenza le autorità turche hanno permesso che i cortei per il Gay pride si svolgessero per un decennio dal 2003. Alla manifestazione del 2014 parteciparono 100mila persone. Sebbene l'omosessualità non sia illegale in Turchia, le persone Lgbt (Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) sono comunque vittime di discriminazioni e crimini d'odio.