Giorno decisivo per il governo Merkel

BERLINO, 1 LUG - È una domenica decisiva, questo primo luglio, per il governo di Angela Merkel. Oggi, infatti, la Cdu e la Csu dovrebbero sciogliere le riserve sul nodo delle politiche sull'asilo, che ha visto uno scontro senza precedenti fra il ministro dell'Interno Horst Seehofer e la cancelliera. Ieri Merkel e Seehofer hanno avuto un incontro di due ore in cancelleria, a partire dalle 20.30. I cronisti della capitale hanno osservato dall'esterno i due politici: in uno scatto iniziale, che li riprendeva sulla balconata della cancelleria, i due sono parsi molto tesi. Bild online mostra però oggi una foto di Merkel sorridente, che si allontana dal suo ufficio, in tarda serata. Oggi si incontrano i presidi dei due partiti federati nell'Unione, in sedute separate, a Berlino e a Monaco. Molti nel partito di Merkel guardano con preoccupazione alle scelte di oggi: "se la Csu si ostinerà a voler imporre i respingimenti, si arriverà a un confronto di principio fra Cdu e Csu e questo alla fine non farà bene a nessuno".