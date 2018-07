Migranti, Open Arms a Barcellona il 4/7

ROMA, 1 LUG - Potrebbe arrivare a Barcellona mercoledì mattina la nave Open Arms dell'ong catalana Proactiva Open Arms, con a bordo i 59 migranti salvati ieri davanti alla Libia. E' la previsione, basata sulla distanza (circa 700 miglia nautiche, 1.300 chilometri) e sulle condizioni del mare, fatta dai responsabili della nave, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo El Pais. La nave della ong ha ricevuto ieri l'autorizzazione del governo spagnolo a sbarcare nel capoluogo catalano. Da quando è avvenuto il salvataggio, la nave era in attesa dell'autorizzazione per attraccare in un porto europeo.