India: autobus in scarpata, 44 morti

NEW DELHI, 1 LUG - Un autobus per il trasporto di passeggeri è precipitato oggi in una scarpata nello Stato settentrionale indiano di Uttarakhand, causando la morte di almeno 44 persone ed il ferimento di altre 12. Lo riferisce Ndtv di New Delhi. L'incidente, ha reso noto un portavoce della polizia, è avvenuto nel distretto di Paudi Garhwal, lungo la statale che collega Pipali a Bhoan. I soccorritori sono ancora al lavoro mentre si cerca di stabilire le ragioni che hanno indotto l'autista a perdere il controllo dell'automezzo precipitato in per un centinaio di metri nella scarpata.