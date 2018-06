Gb: a migliaia contro tagli sanità

ROMA, 30 GIU - Decine di migliaia di persone hanno manifestato per le strade di Londra per celebrare il 70esimo anniversario del servizio sanitario nazionale (NHS, National Health System) e chiedere la fine dei tagli del governo al servizio sanitario, che negli ultimi anni ha subito privatizzazioni di vaste aree. Lo riferisce il Guardian online. Con in mano cartelli con la scritta 'I tagli lasciano cicatrici', 'Per le persone che non hanno profitti' e 'Democrazia o potere corporativo', i manifestanti si sono poi fermati davanti a Downing Street per chiedere le dimissioni del premier, Theresa May, Poco dopo il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, si è rivolto al corteo - secondo gli organizzatori c'erano almeno 40mila partecipanti - chiedendo la fine delle privatizzazioni, la chiusura del mercato interno affinché il personale non sia più subappaltato a società private e che l'assistenza sociale sia adeguatamente finanziata.