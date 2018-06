Conte, con Salvini siamo d'accordo

ROMA, 29 GIU - Con Salvini "siamo sulla stessa lunghezza d'onda, anche io volevo vedere i fatti". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a Bruxelles, ricordando di essersi anche riservato di porre un veto su tutti gli argomenti se non si fosse approvato un documento unico anche sui migranti. Poi ha aggiunto: "Devo confessare un lieve disaccordo con Salvini. Lui valuta l'esito del vertice buono al 70%, io all'80%. Non il cento per cento perché avrei scritto quelle due cose in più ma era una negoziazione a 28 molto difficile".