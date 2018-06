Strage in Maryland, incriminato autore

ROMA, 29 GIU - Jarrod Ramos, 38 anni, l'autore della strage nella redazione del Capital Gazette, nel Maryland dove sono morte cinque persone, è stato formalmente incriminato con cinque capi d'accusa per omicidio premeditato. Lo riferisce la Cnn che ha esaminato i documenti della corte. Ramos comparirà questa mattina nel tribunale per rispondere delle accuse. L'uomo aveva denunciato il giornale per diffamazione dopo un articolo che riportava la sua condanna per aver molestato una donna online nel 2011.