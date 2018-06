Cenere vulcano, riapre aeroporto Bali

BANGKOK, 29 GIU - L'aeroporto di Bali, chiuso prima dell'alba per l'eruzione di cenere del vulcano Agung, è stato riaperto nel pomeriggio dalle autorità dello scalo, dopo una chiusura di quasi 12 ore che ha costretto le compagnie aeree alla cancellazione di 450 voli, con disagi per circa 75mila persone. Secondo l'agenzia indonesiana per la gestione dei disastri, nello spazio aereo sopra lo scalo Ngurah Rai non c'è traccia della cenere del vulcano, che dista una settantina di chilometri. Ieri il monte Agung aveva proiettato fino a 2,5 chilometri di altezza una colonna di fumo. Già lo scorso novembre il risveglio del vulcano, la cui ultima massiccia eruzione risale al 1964, aveva costretto l'aeroporto alla chiusura per diversi giorni, e causando l'evacuazione di decine di migliaia di persone dalle sue pendici.