Trump disse a Macron di abbandonare l'Ue

WASHINGTON, 29 GIU - Donald Trump avrebbe suggerito al presidente francese Emmanuel Macron, durante il loro incontro alla Casa Bianca, di uscire dalla Ue offrendogli un accordo commerciale bilaterale più vantaggioso. Lo riferisce il Washington Post. "Perché non lasci la Ue?", gli avrebbe detto. La Casa Bianca non ha commentato, ma non ha comunque smentito la notizia.