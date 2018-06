Savona, Europa sia più forte ed equa

MILANO, 28 GIU - "Esistono problemi di origine interna, che i miei colleghi intendono affrontare, ne esistono altri che hanno origine nell'incompiutezza dell'Unione europea, ai quali dedicherò tutte le mie forze per avere, come indica il programma del Governo, un'Europa più forte e più equa". A dirlo il ministro per gli Affari europei Paola Savona, intervenendo, tramite un videomessaggio, al Festival del lavoro dei consulenti, che si apre oggi al MiCo di Milano.