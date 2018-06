Lifeline: Salvini shock ma Italia sola

BERLINO, 28 GIU - "Dispiacciono le parole di Salvini: le accuse che ci ha rivolto ci hanno scioccato", ha detto una portavoce di Lifeline in conferenza stampa a Berlino, ma, ha aggiunto, "l'Italia è stata lasciata molto sola in questi anni nell'emergenza immigrazione. Ed è chiaro che non possa affrontare da sola il peso dell'emergenza". La portavoce della ong, la cui nave è ora sotto sequestro a Malta, ha poi definito "scandaloso" il comportamento del governo tedesco, "anche perché la Germania è fortemente responsabile del fatto che l'Italia sia stata lasciata sola. Non è possibile da un lato bloccare la soluzione europea, come ad esempio sul sistema di Dublino, e dall'altro venire meno alla cooperazione e rifiutare la solidarietà". Tornando poi al ministro dell'Interno italiano, la portavoce ha affermato che "Salvini ha detto che abbiamo violato le leggi, il che non è vero, e lui non ne ha le prove" e "si è espresso in modo sprezzante nei confronti delle persone che avevamo a bordo, parlando di 'carne umana'".