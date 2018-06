Lifeline, capitano libero ma a Malta

BERLINO, 28 GIU - "Il capitano di Lifeline è libero, e potrebbe essere in hotel, ma non ha ancora la possiblità di lasciare Malta. Tutto l'equipaggio di Lifeline è a piede libero, e non c'è alcuna denuncia. Vengono ascoltati dagli organi competenti e sono collaborativi con le istituzioni". È quello che ha raccontato la portavoce di Lifeline, Marie Nass, spiegando in conferenza stampa a Berlino, cosa sia accaduto ai volontari del team di salvataggio della ong tedesca. "Lifeline ha soltanto una nave - ha ricordato - quella che adesso si trova vuota nel porto di Malta. Non è chiaro cosa accadrà alla nave", ha aggiunto.