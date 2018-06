William visita luoghi santi Gerusalemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 GIU - Con la visita ai luoghi santi di Gerusalemme e la preghiera sulla tomba della bisnonna principessa Alice, William di Inghilterra ha concluso la sua visita in Israele e in Cisgiordania: la prima di un membro della casa reale britannica. Questa mattina, sosta sul Monte degli Ulivi nella Chiesa di Santa Maria Maddalena dove Alice di Battenberg fu sepolta alla fine degli anni '80. Fervente cristiana, Alice è stata nominata 'Giusta tra le Nazioni' per aver salvato una famiglia di ebrei in Grecia durante l'occupazione nazista. Subito dopo William ha fatto visita al Muro del Pianto, accolto dal rabbino capo Shmuel Rabinovitch. In completo bianco e copricapo rituale ebraico in testa, il duca di Cambridge ha sostato qualche minuto davanti al Muro poggiando la mano sulle pietre e poi, come è d'usanza, ha posto tra le fessure un biglietto votivo. Quindi passaggio sulla Spianata delle Moschee (Haram al Sharif) con visita alla Cupola della Roccia, santuario islamico. Infine tappa al Santo Sepolcro.