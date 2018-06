Italia pronta a stop conclusioni vertice

BRUXELLES, 27 GIU - L'Italia è pronta a bloccare le conclusioni sulla parte migratoria al vertice dei leader Ue di domani se nel testo non sarà inserito il concetto di responsabilità condivisa sui salvataggi in mare. Lo si è appreso a Bruxelles da fonti che hanno sottolineato come questa sia la 'linea rossa' per Roma.