Dazi, si prepara incontro Juncker-Trump

BRUXELLES, 27 GIU - "Ci sono contatti in corso con la Casa Bianca per trovare una data per un incontro a Washington" tra il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e quello Usa Donald Trump per discutere della questione dazi, e con un'attenzione particolare a quelli minacciati sul settore auto. Lo ha detto il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas, precisando che "la data è in corso di definizione" - voci di stampa parlavano di metà-fine luglio - e ricordando che si tratta del seguito di una proposta fatta dallo stesso Juncker a Trump al termine del G7.