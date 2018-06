Gb, brucia brughiera vicino a Manchester

LONDRA, 27 GIU - Stato di emergenza in Gran Bretagna per un incendio divampato nella brughiera (Saddleworth Moor) fra le propaggini rurali della Grande Manchester, in Inghilterra, dove decine di vigili del fuoco combattono per domare le fiamme alimentate anche dagli effetti del caldo secco di questi giorni. La Bbc riferisce di una cinquantine di case evacuate a titolo precauzionale e di momenti di ansia in alcuni sobborghi di Manchester come Stalybridge. Il fronte del fuoco ha raggiunto nelle prime ore di stamattina una lunghezza di circa 6 chilometri, mentre alcune unità dell'esercito sono state messe in allerta fin dalla notte, per intervenire in caso di necessità, ma per ora restano "in standby".