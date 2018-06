Thailandia: pioggia frena soccorsi

BANGKOK, 27 GIU - Sono ancora ostacolate dal maltempo le operazioni di soccorso dei 12 ragazzi thailandesi scomparsi da sabato scorso con il loro allenatore all'interno della grotta di Tham Luang Nang Non, nel nord del Paese. I tentativi dei soccorritori di pompare acqua all'esterno della grotta sono resi vani dal fatto che sulla zona continua a piovere, il che causa il rigonfiamento del torrente sotterraneo che con ogni probabilità ha impedito ai ragazzi di uscire dalla grotta quattro giorni fa. I sommozzatori della Marina thailandese sono penetrati per alcuni chilometri all'interno della grotta, lunga quasi 10 km, senza però mai riuscire a percorrerla fino in fondo a causa dell'alto livello delle acque. "Tutti stanno facendo del loro meglio. C'è il problema dell'acqua che continua ad alzarsi, ma abbiamo ancora speranza", ha detto ai giornalisti il generale Chalermchai Sittisart.