Macron, in Italia calo sbarchi, no crisi

ROMA, 26 GIU - "Nessuno può dire che la Francia è egoista" sui migranti: lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Roma sottolineando che il suo Paese è da inizio anno il secondo in Europa per domande d'asilo. "Oggi - ha aggiunto in conferenza stampa - non c'è una crisi migratoria. C'è una crisi politica interna all'Europa dovuta ai movimenti secondari" dei migranti che si spostano dai Paesi di primo arrivo. "Quando si parla dell'Italia - ha ribadito - la situazione è che c'è stata una diminuzione dell'80% negli sbarchi nell'ultimo anno". Inoltre, ha aggiunto il presidente francese, "abbiamo deciso di rafforzare la cooperazione con la Libia e la guardia costiera libica affinché i trafficanti non mettano più le persone su queste barche".