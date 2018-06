Macron,con Papa incontro ricco e intenso

ROMA, 26 GIU - Con il Papa ho avuto "un incontro estremamente ricco e intenso", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in una conferenza stampa a Roma, dopo un incontro con Francesco. "Il legame tra la Francia e il Vaticano è molto singolare ma vivace. Le sfide contemporanee hanno bisogno di prese di posizione comuni, di dialogo e di un lavoro congiunto in molte regioni del globo", ha aggiunto riferendo ai giornalisti del colloquio. "Ho detto al Papa che la via progressista" per risolvere la crisi dei migranti "è una vera politica di sviluppo dell'Africa", ha concluso.