Iran, 'cappio per chi sabota economia'

TEHERAN, 26 GIU - Gli atti di sabotaggio contro l'economia iraniana saranno puniti con la pena di morte. Lo ha affermato - riporta Farsnews - il capo del sistema giudiziario iraniano, Sadegh Amoli Larijani. Alcuni sovversivi hanno creato disordine nell'economia e nei mercati e hanno comprato dollari e oro a nero per creare turbative nella stabilità economica nel Paese, ha detto Larijani riferendosi ai disordini di ieri nel Grand Bazar di Teheran contro il carovita e alle manifestazioni che ne sono seguite. "Ciò è considerato un atto di tradimento e una pena severa attende i sovversivi che possono essere incriminati per corruzione e condannati all'impiccagione o a vent'anni di prigione". Alcuni politici iraniani accusano l'ex presidente, Mahmud Ahmadinejad, di aver utilizzato i guadagni illeciti ottenuti nel corso del suo mandato per creare turbative nei mercati, soprattutto in quelli valutari.