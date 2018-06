Su Lifeline sì da 4 Stati, 3 in forse

ROMA, 26 GIU - Quattro Stati dell'Ue - Italia, Malta, Francia e Portogallo - hanno confermato di essere disposti ad accogliere parte dei migranti salvati dalla nave Lifeline, mentre altri tre Paesi - Germania, Paesi Bassi e Spagna - stanno ancora "valutando" il caso. E' la situazione, aggiornata a oggi pomeriggio, ricostruita dal quotidiano Times of Malta che attribuisce la notizia a proprie fonti. In un comunicato stampa, il governo maltese aveva parlato invece di sei Stati coinvolti nell'accordo. Malta precisa intanto che manca ancora il via libera all'approdo. Francia e Portogallo hanno poi ulteriormente confermato la loro disponibilità ad accogliere parte dei migranti della Lifeline.