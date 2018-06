Siria: 'iniziato attacco a Daraa'

ROMA, 26 GIU - L'Esercito siriano ha iniziato l'assalto alla città di Daraa, nel sud, epicentro della rivolta contro il presidente Bashar al Assad. Lo riferisce la Sana, che parla di intensi bombardamenti per aprire la strada all'avanzata dei militari. L'Osservatorio siriano per i diritti umani riferisce di violenti combattimenti in corso in alcune zone della città, e nei pressi di una base aerea a sud.