William in spiaggia con sindaco Tel Aviv

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 GIU - Maniche di camicia arrotolate, pantaloni di tela, sneakers ai piedi e occhiali da sole: così il principe William è apparso sulla spiaggia di Frishman a Tel Aviv per un incontro con il sindaco Ron Huldai in uno di quegli eventi che era stato tenuto sotto embargo fino ad oggi. Il duca di Cambridge, accompagnato da Huldai, ha brevemente osservato una partitella di 'beach soccer' e poi è anche salito su una delle torrette di guardia. Appena sceso ha un fatto un vero e proprio bagno di folla attorniato da numerosi bagnanti israeliani e turisti stringendo mani e salutando la gente. Poi ha assaggiato uno spiedino di anguria e feta con una campionessa mondiale di surf israeliana. Frishman è una delle spiagge più popolari del lungomare cittadino. Prima di arrivare sul posto, William ha visitato lo stadio 'Neve Golan' a Jaffa per un incontro tra ragazzi ebrei e arabi, sponsorizzato dal Centro Peres per la pace. Il principe, secondo i media, ha anche tirato due rigori.