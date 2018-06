Thailandia: ansia per ragazzi in grotta

BANGKOK, 26 GIU - Sono arrivate al quarto giorno le ricerche della squadra di 12 calciatori tra gli 11 e i 15 anni dispersi con il loro allenatore all'interno di una grotta nel nord della Thailandia. Questa mattina, una decina di sommozzatori della Marina thailandese sono rientrati nella cavità naturale, dopo che ieri sera le operazioni di soccorso erano state interrotte per il maltempo e l'oscurità. La situazione per i soccorritori rimane difficile, anche perché nella notte è piovuto di nuovo, ingrossando ulteriormente il torrente sotterraneo il cui rigonfiamento ha bloccato il gruppo durante la loro escursione di sabato. Ieri i sommozzatori erano riusciti a penetrare alcuni chilometri all'intero della grotta Tham Luang Nang Non, ritrovando però solo alcune impronte, scarpe e zaini. I soccorritori contano di completare l'esplorazione della grotta oggi, anche con l'ausilio di pompe per far scendere il livello del torrente, consci che la speranza di ritrovare i ragazzini in vita scende con il passare delle ore.