Migranti: Bozza Ue, 'a fianco Italia'

LUSSEMBURGO, 25 GIU - "Per quanto riguarda la rotta del Mediterraneo centrale, gli sforzi per fermare i trafficanti che operano dalla Libia o da altri luoghi devono essere intensificati. L'Ue continuerà ad essere al fianco dell'Italia e degli altri Paesi in prima linea. Rafforzerà il suo sostegno alla Guardia costiera libica, alle comunità costiere e meridionali, così come la cooperazione con gli altri Paesi di origine e transito". Si legge nella nuova versione della bozza delle conclusioni del summit Ue, di cui l'ANSA ha visione.