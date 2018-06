Turchia: Osce, campagna voto iniqua

ISTANBUL, 25 GIU - "Le restrizioni delle libertà fondamentali a cui abbiamo assistito hanno avuto un impatto su queste elezioni. Ci auguriamo che la Turchia elimini queste restrizioni al più presto possibile". Lo ha detto Ignacio Sanchez Amor, a capo della missione di osservazione elettorale dell'Osce. Per l'Osce l'opposizione non ha potuto fare campagna con eguali condizioni rispetto alle forze che sostenevano il presidente Erdogan. L'Osce ha comunque lodato l'alta partecipazione al voto (circa l'87%) come un segnale dell'attaccamento alla democrazia in Turchia.