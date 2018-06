Thailandia: squadra bloccata in grotta

BANGKOK, 25 GIU - Dodici ragazzi di una squadra di calcio thailandese ed il loro allenatore sono intrappolati da sabato pomeriggio in una grotta allagata nel nord del Paese: funzionari hanno reso noto che finora vari tentativi di localizzare i giovani, tutti tra gli 11 ed i 15 anni di età, sono falliti a causa del fango che ostruisce l'ingresso della caverna. La madre di uno dei ragazzini ha lanciato l'allarme sabato, quando il figlio non é rientrato a casa dopo l'allenamento. Un primo tentativo di perlustrare la grotta, nella provincia di Chiang Rai, é fallito la notte scorsa poiche' i sommozzatori non sono riusciti a raggiungere un'ampia cavità nelle viscere della grotta dove si pensa si sia rifugiato il gruppo. Successivamente, anche altri tentativi sono falliti ma sono state trovate "tracce" umane all'interno della grotta. Le ricerche continuano.