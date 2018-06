Una Bulldog è cane più brutto del mondo

(ANSA-AP) - PETALUMA (CALIFORNIA), 25 GIU - Corpo tozzo, andatura incerta e lunga lingua ciondolante: sono le caratteristiche 'irresistibili' di Zsa Zsa, la bulldog inglese di 9 anni che ha vinto il premio come cane più brutto dell'anno in una gara che si è tenuta a Petaluma, nella baia di San Francisco. Zsa Zsa ha sbaragliato la concorrenza ansimando al guinzaglio e arrancando sul red carpet fino ad aggiudicarsi il premio di 1.500 dollari in palio per la competizione. Poi, assieme alla sua raggiante proprietaria, è tornata ad Anoka, Minnesota, dove vive.