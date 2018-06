Stormy Daniels ascoltata su legale Trump

NEW YORK, 25 GIU - La porno star Stormy Daniels sarà sentita oggi dalle autorità federali nell'ambito delle indagini su Michael Cohen, il legale di Donald Trump. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali Stormy Daniels sta cooperando con le autorità alle quali ha presentato documenti sul pagamento da 130.000 dollari effettuato da Cohen poco prima del elezioni per il suo silenzio su una presunta relazione con il presidente nel 2006. Cohen è oggetto di un'indagine federale per possibile violazione delle norme sul finanziamento della campagna elettorale e per truffa bancaria.