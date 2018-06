Melania a giovani, siate comprensivi

NEW YORK, 25 GIU - Comprensione, positività e gentilezza sono importanti nella vita. Lo afferma la First Lady, Melania Trump, rivolgendosi alla platea di giovani riuniti per l'appuntamento annuale dell'associazione Students Against Destructive Decision. "Avete il potere di essere forze positive nella vita di molte persone. Mostratevi rispetto uno con l'altro. Trattate la vostra comunità come la vostra famiglia" dice Melania.