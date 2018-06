Mo:dubbi Kushner capacità pace Abu Mazen

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 GIU - In un'intervista al quotidiano palestinese al-Quds, il consigliere del presidente Trump Jared Kushner ha messo in dubbio la capacità del presidente Abu Mazen di raggiungere un accordo di pace con Israele. "Mi chiedo - ha detto - in che misura egli abbia la capacità o la volontà di muoversi per definire un accordo". Kushner ha rilasciato l'intervista dopo aver illustrato ai dirigenti di vari Paesi del Medio Oriente le grandi linee di un accordo israelo-palestinese che l'amministrazione Trump sta per rendere pubblico.