Pakistan:talebani ammettono morte leader

ISLAMABAD, 22 GIU - I talebani del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP) hanno confermato oggi ufficialmente la perdita del loro leader Maulanba Fazlullah, ucciso il 14 giugno da un drone Usa nel distretto afghano di Kunar, annunciando allo stesso tempo di avere chiamato a sostituirlo il Mufti Noor Wali Mehsud. In un comunicato il portavoce del TTP, Muhammad Khorasani, ha detto fra l'altro: "Ci complimentiamo con tutti i musulmani, ed in particolare con i musulmani pachistani, comunicando che il nostro amato leader Maulana Fazlullah è stato martirizzato". "Seguendo il cammino dei precedenti leader Baitullah Mehsud e Hakimullah Mehsud - dice poi Khorasani - la sua vita si è conclusa con il martirio". Per cui "la Shura del TTP - ha eletto il Mufti Noor Wali Mehsud come nuovo leader centrale e il Mufti Mazahim, alias Mufti Hazrat Hifzullah quale suo vice".