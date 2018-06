Macron: Italia non ha crisi migratoria

PARIGI, 23 GIU - "Bisogna essere chiari e guardare le cifre. L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria come c'era fino all'anno scorso. Chi lo dice, dice una bugia": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo dopo l'incontro con il premier spagnolo Pedro Sanchez sottolineando che gli sbarchi rispetto all'anno scorso sono calati dell'80%. Per Macron, siamo invece in presenza in Europa "di una crisi politica" scaturita da "estremisti che giocano sulle paure. Ma non bisogna cedere nulla allo spirito di manipolazione o ipersemplificazione della nostra epoca".