Sentenza ex campagna Trump a settembre

NEW YORK, 22 GIU - Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, chiede al giudice Randy Moss di pronunciare la sua sentenza su George Papadopoulos, l'ex della campagna di Donald Trump, in settembre, e precisamente il 7. Un a richiesta come gli investigatori potrebbero chiudere almeno una parte delle indagini in corso in tempi stretta. Papadopoulos si e' dichiarato colpevole di aver mentito sui suoi contatti con persone legate alla Russia durante la campagna. Se Papadopoulos sara' condannato, diventerà il secondo a esserlo nelle indagini di Mueller per una possibile collusione fra la campagna di Trump e la Russia, In aprile il legale olandese Alex van der Zwaan è stato condannato a 30 giorni in custodia federale per le stesse accuse di Papadopoulos.