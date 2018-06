Proteste a Washington per bimbi separati

WASHINGTON, 22 GIU - La pioggia battente non ha fermato un gruppo di attivisti che stanno manifestando davanti alla Casa Bianca, a Washington, in segno di protesta contro la linea della 'tolleranza zero' sull'ingresso dei migranti negli Usa voluta dall'amministrazione Trump che ha portato alla separazione di bambini dalle loro famiglie. Gli attivisti stanno anche riproducendo una registrazione audio che sembra catturare le voci strazianti di bambini che invocano i loro genitori in una struttura di accoglienza. (ANSA).