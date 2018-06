Usa: proteste per uccisione 17enne nero

NEW YORK, 22 GIU - Centinaia di persone sono scese in strada a Pittsburgh, in Pennsylvania, per protestare contro l'uccisione di Antwon Rose jr, il 17enne nero disarmato ucciso dopo essere scappato da un controllo della polizia che cercava gli autori di una rapina. L'agente che ha sparato al giovane si chiama Michael Rosfeld, del dipartimento della Contea di Allegheny, e come da prassi da allora è in congedo amministrativo. I manifestanti hanno preso d'assedio il quartier generale della polizia a East Pittsburgh, hanno marciato per le strade e hanno bloccato la Parkway East in entrambe le direzioni causando per ore lo stop alla circolazione.