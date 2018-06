Gb, niente 'genere neutro' su passaporti

LONDRA, 22 GIU - Niente 'genere neutro' sui passaporti britannici: lo ha deciso un giudice dell'Alta Corte del Regno rigettando il ricorso di Christie Elan-Cane, attivista che chiedeva di poter viaggiare con un documento nel quale la sua identità non fosse definita come maschile né come femminile. Elan-Cane aveva sollevato il caso denunciando un presunto esempio di "discriminazione" ai propri danni e invocando l'inserimento nel passaporto di una terza casella - accanto a quelle contrassegnate dalle lettere 'M' e 'F', per maschio e femmina - con la lettera 'X'. Ma il giudice Jeremy Baker ha respinto oggi l'istanza, rifiutandosi di considerare gli attuali regolamenti fissati dal governo britannico in materia come illegali o come una violazione di diritti umani fondamentali. Il 'terzo genere' è previsto nei documenti di Australia, Danimarca, Germania, Malta, Nuova Zelanda, Pakistan, India, Nepal e Canada, ultimo Paese a dare il via libera un anno fa.