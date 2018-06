Coree, incontri tra famiglie separate

PECHINO, 22 GIU - Le due Coree hanno concordato di tenere un ciclo di riunioni tra famiglie separate dalla Guerra di Corea (1950-53) dal 20 al 26 agosto prossimi al sito turistico del monte Kumgang, in enclave nordcoreano. Il via libera, scrive la Yonhap, riguarda 100 famiglie ed è frutto dell'accordo tra le delegazioni della Croce Rossa dei due Paesi che hanno trattato nella riunione di oggi anche altri dossier umanitari. Si tratta di un altro segnale di distensione tra Nord e Sud, in linea con le mosse concordate nel summit tra leader del 27 aprile.