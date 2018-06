Scattano i dazi Ue sui prodotti Usa

BRUXELLES, 22 GIU - Sono entrati in vigore oggi, come annunciato mercoledì scorso, i dazi applicati dall'Unione europea sulle importazioni di prodotti statunitensi come contromisura all'aumento delle tariffe americane sulle importazioni dall'Europa di acciaio e alluminio. Le misure europee hanno un valore complessivo di 2,8 miliardi e colpiscono i jeans, il bourbon, scarpe da ginnastica, i cereali, il burro d'arachidi e le moto. Un lungo elenco che va a colpire marchi simbolo Usa come Levi's, Nike, All Stars, Kellog's e Harley Davidson.