Brexit: Juncker, May partner affidabile

BRUXELLES, 21 GIU - La premier britannica Theresa May è un partner negoziale affidabile per il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker. Lo ha affermato lo stesso presidente dell'esecutivo comunitario rispondendo ad una domanda di un giornalista nel corso della conferenza stampa a Dublino con il premier irlandese Leo Varadkar che gli aveva chiesto: "Pensa che Theresa May sia un partner negoziale affidabile?". Secco Juncker ha risposto :"Sì".