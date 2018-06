Gaza: domani cortei a confine Israele

(ANSAmed) - GAZA, 21 GIU - Nuove manifestazioni di massa sono state indette da Hamas per domani lungo il confine fra la striscia di Gaza ed il territorio israeliano. Dopo le preghiere del venerdì nelle moschee, i dimostranti raggiungeranno con appositi torpedoni i punti di attrito con l'esercito israeliano, che resta in stato di massima allerta dopo una nuova fiammata di violenze avvenuta nella notte di martedì. Gli organizzatori delle proteste hanno anticipato che quelle di domani esprimeranno solidarietà alle migliaia di palestinesi colpiti negli ultimi mesi sul confine dal fuoco dall'esercito israeliano. Ribadiranno inoltre la determinazione degli abitanti di Gaza di spezzare il blocco imposto loro ormai da molti anni. Nel frattempo l'Unrwa, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati palestinesi, ha avvertito che la sua situazione e' drammatica e che potrebbe non essere in grado di aprire il nuovo anno scolastico. I suoi istituti educativi a Gaza sono frequentati da 270 mila allievi.