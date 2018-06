Ue, 'no a Guantanamo bay per migranti'

BRUXELLES, 21 GIU - "Sono contrario ad una Guantanamo bay per i migranti. Questo è contrario ai nostri valori, ed è fuori discussione. La nostra proposta" sugli schemi regionali di sbarco per i migranti salvati in mare nei Paesi terzi "non ha niente a che fare con questo. Diritti umani e "convenzione di Ginevra sono la guida" della nostra proposta. Così il commissario europeo Dimitris Avramopoulos.