Germania, tunisino con arma biologica

BERLINO, 20 GIU - Il tunisino fermato giorni fa a Colonia voleva effettivamente costruire una bomba biologica con l'intenzione di sferrare un attentato terroristico, e aveva iniziato a produrre della ricina. Lo ha confermato il capo dell'Anticrimine federale tedesco, Holger Muench, a Rbb Radio, spiegando che è la prima volta che in Germania viene sventato un tentativo con un'arma del genere. Non è invece chiaro quale obiettivo avesse in mente il presunto terrorista.