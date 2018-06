Kushner incontra il re di Giordania

WASHINGTON, 19 GIU - Jared Kushner, genero-consigliere del presidente Donald Trump, si e' incontrato oggi con il re di Giordania Abdullah II per parlare della situazione umanitaria a Gaza e degli sforzi dell'amministrazione Usa per riavviare il processo di pace israelo-palestinese. Lo rende noto la Casa Bianca. L'incontro, con la partecipazione del rappresentante speciale per i negoziati internazionali Jason Greenblatt, arriva un giorno dopo il faccia a faccia tra il re giordano e il premier israeliano Benjamin Netanyahu per far avanzare i negoziati di pace. Gli Usa non hanno ancora rivelato il loro piano.