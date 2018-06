30 mila siriani al voto in Turchia

ISTANBUL, 19 GIU - Sono circa 30 mila i siriani che hanno acquistato la cittadinanza turca dopo essere giunti nel Paese come rifugiati e che potranno votare nelle elezioni presidenziali e parlamentari anticipate di domenica prossima. Lo ha detto il premier di Ankara, Binali Yildirim. La situazione dei 3,5 milioni di profughi siriani che vivono in Turchia è stata tra i temi al centro della campagna elettorale. I candidati di opposizione hanno accusato il presidente Recep Tayyip Erdogan per la sua politica in Siria, promettendo a vario titolo di impegnarsi per il ritorno in patria della gran parte dei rifugiati.