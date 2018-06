Moscovici, Salvini sbaglia

PARIGI, 19 GIU - "A mio avviso il messaggio di Matteo Salvini non è quello giusto. Preferire il ripiegamento su se stessi rispetto all'apertura al mondo significa voltare le spalle alla tradizione di ospitalità iscritta nei valori della nostra storia. Ma non sono qui per fare politica: il messaggio che soggiace dietro al gesto di Salvini va ascoltato: gli Stati membri non possono lasciare l'Italia da sola dinanzi alla crisi migratoria": lo ha detto il commissario Ue agli affari economici e monetari, Pierre Moscovici, in conferenza stampa a Parigi.