Moscovici, rischio esistenziale per Ue

PARIGI, 19 GIU - "Lo dico senza drammatizzare: oggi, a undici mesi dalle elezioni europee, c'è un rischio esistenziale che plana sul progetto europeo": lo ha detto il commissario Ue agli Affari economici e monetari, Pierre Moscovici in conferenza stampa a Parigi. Riferendosi all'affermazione delle forze populiste in Europa dell'Est e del Sud, incluso in Italia. Il francese ha detto che "viviamo davvero un'epoca tragica della nostra storia, come diceva Raymond Ayron".