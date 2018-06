Siria: Cnn, Israele ha compiuto il raid

NEW YORK, 18 GIU - Il raid aereo nell'area vicino ad Abu Kamal, al confine tra Iraq e Siria, non e' opera della coalizione anti-Isis guidata dagli Usa ma di Israele. Lo afferma una fonte dell'amministrazione Usa alla Cnn. Nel raid sono rimasti uccisi diversi tra soldati governativi siriani e miliziani filo-Iran. Israele non ha commentato l'episodio. Fonti ufficiali di Damasco e l'Osservatorio siriano per i diritti umani avevano puntato l'indice contro i caccia della Coalizione a guida Usa. Le forze statunitensi hanno smentito.