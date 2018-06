Media, incontro Putin-Trump il 13 luglio

MOSCA, 18 GIU - L'attesissimo incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump potrebbe avvenire a breve, forse il 13 o il 14 luglio. Lo fa sapere il quotidiano russo Kommersant, che ha condotto un'analisi delle agende dei due presidenti. L'ipotesi è stata poi confermata anche da fonti bene informate del giornale, sebbene in modo "cauto". A Bruxelles l'11 e il 12 luglio si terrà il summit Nato e così, per Trump, l'incontro con Putin potrebbe rappresentare l'apice della sua tournée europea. Il presidente russo avrebbe così il tempo per vedere la sua controparte Usa e tornare a Mosca entro il 15 luglio, giorno in cui si terrà la finale dei Mondiali. Il luogo giusto per l'atteso incontro, in questo caso, si confermerebbe Vienna.