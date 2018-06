Tre 20/enni uccisi da treno a sud Londra

LONDRA, 18 GIU - Sono tre ventenni, tutti di sesso maschile, le persone morte oggi in seguito all'investimento da parte di un treno locale a sud di Londra, nella zona di Brixton: lo rendono noto fonti investigative citate dai media. La polizia ufficialmente non ha ancora avanzato ipotesi sul perché i tre si trovassero sul binario al passaggio del convoglio. Ma la Bbc riferisce che accanto ai cadaveri sono state rinvenute bombolette spray, probabilmente di vernice: cosa che fa pensare che stessero facendo graffiti, come è comune lungo le linee ferroviarie di Londra e in moltissimi altri luoghi della capitale britannica. Restano ignote per ora le generalità complete e l'origine del terzetto.